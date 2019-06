НБА Паника и страх в Торонто! Стрелба и ранени на парада на шампиона в НБА (видео + снимки) 18 юни 2019 | 08:59 - Обновена 0



копирано

В истински екшън се превърна парадът на шампиона в НБА Торонто Раптърс.







Вълнението на феновете при първата титла на единствения досега канадски шампион в най-силния баскетболен шампионат в света явно беше повече и се стигна до грозни сцени при преминаването на трофея през площад "Нейтън Филипс".

ppl have been running from the back of the stage for some reason. hope everyone’s safe. #RaptorsParade pic.twitter.com/HRoeTZ4val — Gelek Besthairtsang (@GelekB) June 17, 2019 Арестувани са трима души, които са произвели изстрели с огнестрелно оръжие и са ранили четирима души. Арестувани са трима души, които са произвели изстрели с огнестрелно оръжие и са ранили четирима души. Shots fired at Nathan Phillips Square. This is shot at the north side of city hall. pic.twitter.com/KhGb5xag02 — Francine Kopun (@KopunF) June 17, 2019 Стрелбата доведе до паника у празнуващите, които се разбягаха, а в суматохата десетки бяха ранени. От полицията разследват случая, като засега водещата версия е конфликт между притежателите на оръжията. Близо 2 милиона души се стекоха по улиците на Торонто, за да отпразнуват първата титла за канадски отбор в Националната баскетболна асоциация. Парадът продължи цели 5 часа и половина, което е абсолютен рекорд за проява от такъв характер. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 5518 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1