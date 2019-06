Тенис Александър Зверев се класира за втория кръг в Хале 18 юни 2019 | 00:42 - Обновена 0



копирано

Германецът Александър Зверев се класира за втория кръг на турнира на трева в Хале. Зверев, който е номер 2 в основната схема, победи с 6:4, 7:5 холандеца Робин Хаасе. Spotted! The Glorious Three at „One Tennis-Point Weltmeisterschaft“ #noventiopen19 #zverev #pocher #stach pic.twitter.com/3Ppur7LROo — NOVENTI OPEN (@ATPHalle) June 16, 2019 Любимецът на местните фенове навакса изоставане от 2:5 гейма във втория сет, за да си осигури победата, а в следващия етап го очаква американецът Стийв Джонсън. Джонсън отстрани другият фаворит на германската публика - Филип Колшрайбер, след като се наложи с 6:3, 6:3. Четвъртфиналистът от "Ролан Гарос" Карен Хачанов от Русия също продължава напред след победа със 7:6(5), 6:4 над сърбина Миомир Кечманович. Французинът Пиер-Юг Ербер също ще участва във втория кръг, след като се наложи със 7:6(6), 6:4 над сънародника си Гаел Монфис. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 46

1