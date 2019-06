Тенис Белинда Бенчич и София Кенин преодоляха първия кръг в Майорка 17 юни 2019 | 20:26 0



Швейцарката Белинда Бенчич започна с победа участието си на турнира по тенис на трева в Майорка, Испания. В двубой от първия кръг поставената под номер 3 в схемата Бенчич надигра шведката Ребека Петершон със 7:5, 6:4. Успехът обаче не дойде никак лесно за Бенчич, която имаше страшно много проблеми на свой сервис, най-вече в първия сет, в който трябваше да наваксва пасив от 3:5 гейма. .@BelindaBencic starts off her @MallorcaOpen campaign with a break pic.twitter.com/D9sTt1yf8z — WTA (@WTA) June 17, 2019 Във втората част Бенчич подобри играта си и след като спаси четири възможности за пробив в деветия гейм, в десетия успя да реализира такъв, с който да вземе мача. Поставената под номер 7 София Кенин от САЩ също се класира за втория кръг. Кенин победи само за 72 минути белгийката Кирстен Флипкенс с 6:2, 6:3. От турнира обаче отпадна осмата поставена Катержина Синякова. .@BelindaBencic hits the shot of the match to get the win over Peterson!



She's into the @MallorcaOpen second round with a 7-5, 6-4 victory pic.twitter.com/upTVL75DKT — WTA (@WTA) June 17, 2019 Чехкинята допусна загуба с 2:6, 6:3, 3:6 от белгийката Алисън ван Ойтванк. С турнира се сбогува и олимпийската шампионка Моника Пюч. Пуерториканката отстъпи с 4:6, 5:7 пред представителката на Австралия Айла Томлянович.

