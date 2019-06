Поставеният под номер 2 в основната схема южноафриканец Кевин Андерсън се завърна с победа след отсъствие от повече от 3 месеца заради контузия в лакътя. Финалистът от последното издание на "Уимбълдън" победи с 4:6, 7:6(5), 6:4 представителя на домакините Камерън Нори в първия кръ на тенис турнира от сериите АТР 500 в Куинс. Британецът използва успешно липсата на игрова практика у съперника си, за да вземе първия сет. Във втория обаче силите се изравниха, което доведе до изиграването на тайбрек.

Anderson Survives!



He overcomes a gutsy @cam_norrie 4-6, 7-6(5), 6-4 in the best match of the day so far. #QueensTennis pic.twitter.com/rMBzAJQdJe