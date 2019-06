Кристъл Палас отказа и втората оферта на Юнайтед за Бисака

Кристъл Палас е отказал и втората оферта на Манчестър Юнайтед за Аарън-Уан Бисака на стойност 50 милиона паунда, съобщава “Скай Спортс”.

Английското издание допълва, че лондончани са готови да приемат оферта на тази стойност, но структурата на плащане предложена от “червените дяволи” - 35 милиона веднага и 15 под формата на бонуси е тази, която не е удовлетворява “орлите”.

Manchester United have had an improved £50m bid rejected by Crystal Palace for right-back Aaron Wan-Bissaka, Sky Sports News understands.