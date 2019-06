Сериозни размествания в щаба на Арсенал

Бившият футболист на Арсенал Фреди Люнгберг влезе в щаба на мениджъра Унай Емери, съобщиха "артилеристите".

Новината не бе неочаквана, като индикации за подобен ход имаше още преди година, когато Люнгберг се завърна в клуба, за да застане начело на отбора до 23 години. В новата си роля шведът ще изпълнява функциите на асистент на Емери. Бившият помощник в клуба Стийв Болд пък ще заеме мястото на Люнгберг начело на дублиращия отбор.

Freddie Ljungberg will become Arsenal assistant first-team coach, with Steve Bould changing role to oversee the U23 team