Чилич и Медведев започнаха с победи в Куинс

Марин Чилич започна успешно защитата на титлата си в турнира от сериите ATP 500 в Куинс. В първия си мач на трева този сезон петият в схемата хърватин надделя над Кристиан Гарин с 6-1 7-6(5). Той използва перфектно работещия си начален удар и, макар да бе пробит, сервирайки за победата, навакса изоставане от 0-4 в тайбрека и приключи срещата в последователни сетове. Sailing into R2



After a very tight second set, our defending champ gets the better of Cristian Garín 6-1, 7-6(5). #QueensTennis | @cilic_marin pic.twitter.com/kPjbuNTiHf — Fever-Tree Championships (@QueensTennis) June 17, 2019 В следващия кръг световният №15 ще срещне Диего Шварцман. Аржентинецът надделя над Александър Бублик с 6-2 6-3 за по-малко от час игра. В първите четири гейма от двубоя срещу Гарин Чилич загуби само три точки. Възползва се от непредизвикана грешка на чилиеца и показа невероятно воле на мрежата, за да поведе с 4-0. 32-ият в света записа гейм на сметката си, но загуби първия сет с 1-6. Хърватинът не намали темпото и след почивката, когато на шест пъти стигна до брейкбол още в първия гейм и в крайна сметка отново поведе с брейк. Гарин се върна в частта при 2-2, но веднага последва пробив на нула от страна на действащия шампион. Last year's King is off and running at Queen's @cilic_marin beats Garin 6-1 7-6(5).#QueensTennis pic.twitter.com/b6awid3DH6 — Tennis TV (@TennisTV) June 17, 2019 Точно когато сервираше за победата при 5-4 обаче, Чилич се пропука и чилиецът се върна в мача, вкарвайки частта в дълъг гейм. Там Гарин поведе с 4-0, но хърватинът показа страхотна игра и обърна до 7-5, за да се класира на осминафиналите. По-рано през деня Даниил Медведев прекъсна серия от пет поредни загуби. Световният №13 не бе вкусвал успеха от края на април, когато загуби от Доминик Тийм финала в Барселона. В Мадрид, Рим, на Ролан Гарос и в Щутгарт руснакът отпадаше все на старта, но промени тази тенденция в Куинс с успех над Фернандо Вердаско. Медведев се наложи с 6-2 6-4 за малко над час на корта и си осигури двубой с Джей Кларк или Лука Пуй. TennisKafe.com

