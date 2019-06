Моторни спортове От Toyota обясниха защо не смениха всичките гуми на екипа с №7 17 юни 2019 | 17:15 - Обновена 0



"Today we feel extremely lucky and maybe we don't deserve it but we take it."



Fernando Alonso and his Toyota team have won the Le Mans 24 Hours for the second consecutive year.



Full story: https://t.co/rtvSKK6CiE pic.twitter.com/StLuEe2Djq — BBC Sport (@BBCSport) June 16, 2019 Техническият директор на Toyota в Световните серии по издръжливост (WEC) Паскал Васелон обясни защо механиците не смениха и четирите гуми на автомобила с номер 7 при извънредното влизане в пита час преди финала на 24-те часа на Льо Ман. Тогава се бе включил сензора на автомобила, който улавя спукана гума. Механиците смениха само предната дясна гума и автомобилът напусна бокса, но се оказа, че за смяна е била задната лява гума. Така Хосе Мария Лопес, който по това време бе в автомобила, трябваше да се върне още един път в бокса, а преднината му от две минути спрямо втория екипаж на Toyota с номер 8 се стопи. В крайна сметка Лопес, Камуй Кобаяши и Майк Конуей изпуснаха победата, след като бяха лидери за над 22 от 24-те часа. Попитан защо просто не бяха сменени всичките гуми на автомобила наведнъж, Васелон отвърна: "Имаше такава опция, но трябваше да ги сменим със стари гуми, което не е идеално, когато искаш да си в безопасност на финала. Затова сложихме само една използвана гума. Опитахме се да намалин риска от ново спукване. В този случай щеше да е много по-добре да сменим и четирите, но не е нещо, което се прави обикновено, защото не искаш последните обиколки да бъдат направени със стари гуми. Пилотите от екипажа трябва да приемат това, което се случи, дори и да е много неприятно". Huge drama at #LeMans24 as #7 @Toyota_Hybrid loses the lead with less than an hour to go! https://t.co/k0Bo3oIreT — Motorsport.com (@Motorsport) June 16, 2019

