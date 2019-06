Маурицио Сари струва на Ювентус едва 1 милион евро

Ювентус е платил компенсация на Челси от едва 1 милион евро за старши треньора Маурицио Сари, пише "Тутоспорт". Сари имаше договор с Челси за още две години, но предпочете да напусне и да се завърне в Серия А.

BREAKING: Juventus have confirmed the appointment of Maurizio Sarri as their new manager following his exit from Chelsea.