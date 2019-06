Астън Вила привлече защитник от Уулвърхамптън

Новакът във Висшата лига на Англия Астън Вила привлече за постоянно централния бранител Кортни Хаус.

We can confirm that we have taken up the option to permanently transfer Kortney Hause from Wolves.



The 23-year-old, who has represented England at Under-20 and Under-21 level, becomes the club’s third signing since winning promotion to the Premier League.#OurHause #AVFC pic.twitter.com/r2CvXOmNgu