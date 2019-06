Сребърна медалистка от Рио беше наказана за четири години заради допинг

Олимпийската вицешампионка в маратона от Рио 2016 Юнис Кирва получи 4-годишно наказание за употреба на допинг, съобщи Звеното за борба с корупция и допинг в леката атлетика (АИУ). Нейното наказание ще изтече на 7-и май 2023-а година, когато тя ще бъде на 38 години.

Kenyan-born Bahraini Eunice Kirwa banned for four years after testing positive for EPO during a doping control exercise in Kapsabet. pic.twitter.com/4OoVhOLCkW