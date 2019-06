Моторни спортове Алонсо: Късметът бе голям фактор за победата на "Льо Ман" 17 юни 2019 | 13:57 - Обновена 0



Така, след успеха триото спечели и шампионската титла в Световните серии по издръжливост (WEC), което е трета титла в кариерата на двукратния Ф1 шампион Алонсо. Fernando Alonso becomes the first person to win multiple Le Mans & F1 titles



Back-to-back #F1 champion

Back-to-back #LeMans24 winner

24 Hours of Daytona winner



A motor-racing legend pic.twitter.com/0K5Z6jXnC7 — William Hill (@WilliamHill) June 16, 2019 Фернандо Алонсо призна, че победата на неговия екипаж в Toyota с номер 8, включващ Себастиен Буеми и Казуки Накаджима, в 24-те часа на Льо Ман е била с голяма доза късмет. Вторият екипаж на Toyota бе начело за приблизително 22 от 24-те часа на "Льо Ман", но объркване със смяната на гумите в самия край ги лиши от победа.Така, след успеха триото спечели и шампионската титла в Световните серии по издръжливост (WEC), което е трета титла в кариерата на двукратния Ф1 шампион Алонсо. "Невероятно е да спечелиш на "Льо Ман" за втори път, но успехът дойде напълно неочаквано. Нямахме скоростта да спечелим това състезание срещу другия екипаж на Toyota. Късметът бе голям фактор, а това е част от моторспорта. Много се радвам за съотборниците си, които са и мои приятели. Другият екипаж заслужаваше победата, но "Льо Ман" избра нас. Нашата голяма цел бе да спечелим шампионата и съм горд, че я осъществихме", разкри Алонсо, за когото титлата бе първа за последните 13 години. You are onboard with @alo_oficial, 2X F1 World Champion, on one of the world's best race tracks. This is real motorsport! #WEC #LEMANS24 #SuperFinale @Toyota_Hybrid pic.twitter.com/N7qLw6UUYS — WEC (@FIAWEC) June 12, 2019

