Етър привлече играч на ЦСКА-София

Етър привлече окончателно полузащитника Никола Колев, който парафира договор с „виолетовите“. През последните два сезона Колев игра във великотърновския тим като преотстъпен от ЦСКА-София, чиято собственост беше.
Договорът му с „червените“ обаче изтече, а от Етър му предложиха постоянен контракт, тъй като са много доволни от изявите му с виолетовия екип. Никола Колев подписа двегодишен договор и на него ще се разчита пълноценно и занапред.
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Айде в сателита, ако не стане там царско село, ботев луковит и т.н... Рейтинг: 1 4
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Вземете го за заместник на Фалшименто. Макар че като се замисля, прекалено класен е за вас. По-добре се насочете към Славчо Шоколаров или Бекир Расим. Рейтинг: 2 1