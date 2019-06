Лотито: Няма да спираме Милинкович-Савич, ако той иска да напусне

Президентът на Лацио Клаудио Лоти говори за бъдещето на Сергей Милинкович-Савич, който е свързан с Ювентус и ПСЖ през последните няколко седмици, в дълго интервю за Gazzetta Dello Sport.

"Милинкович-Савич? В Лацио искаме да задържим само тези, които искат да останат в клуба. Ако играчът заяви, че иска ново предизвикателство пред себе си, няма да му пречим”, категоричен бе Лотито.

