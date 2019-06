Франк Уорън: Следващият съперник на Тайсън Фюри ще е от най-добрите 5 в света

A post shared by Tyson Fury (@gypsyking101) on Jun 13, 2019 at 2:20pm PDT

Франк Уорън, промоутер на линейния световен в тежка категорияразказа за следващите планове на своя подопечен. Франк Уорън говори пред Talksport.com: “Тайсън Фюри ще се бие отново в края на септември или началото на октомври. Ней-вероятно битката ще се проведе в легендрната зала “Медисън Скуаер Гардън” в Ню Йорк. Съперникът на Фюри ще бъде представител на топ 5 в световната ранглиста. След това ще насочим усилията си към реванш срещу Деонтей Уайлдър. Фюри и Уайлдър много искат тази среща и техните промоутъри ще направят всичко възможно, за да я организарат. Смятам, че ще имаме достатъчно време, за да я организираме”, заяви Франк Уорън.

