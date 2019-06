Франция Вилаш-Боаш иска нападател от Англия 17 юни 2019 | 12:12 - Обновена 0



копирано

Новият треньор на Олимпик Марсилия Андре Вилаш-Боаш се интересува от нападателя на Уест Бромич Албиън Саломон Рондон, съобщава "La Provence". 29-годишният венецуелски национал има договор с английския отбор, който изтича в края на този месец. Salomon Rondon now wanted by Andre Villas-Boas for reunion at Marseille - La Provence #nufc https://t.co/lJBeX9TsVw pic.twitter.com/7u8u5qw7rV — The Mag (@NUFCTheMag) June 17, 2019 41-годишният португалски специалист планира да покани Рондон в Марсилия, тъй като е добре запознат с играча от времето си в Зенит (2014-2016 г). Фенербахче също проявява интерес към играча, но участието му на Копа Америка поставя някои пречки пред бързо завършване на евентуална сделка. Миналия сезон Рондон игра под наем в Нюкасъл, където записа 33 мача, вкара 12 гола и даде 7 асистенции. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 667

1