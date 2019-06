eSports Международен фестивал за аниме и гейминг ще превземе Европейската столица на културата 17 юни 2019 | 11:00 - Обновена 0



В един ден всички гости ще могат да се насладят на наситена програма от косплей (Cosplay), к-поп (k-pop), гейминг, работилнички, японски традиционни изкуства, демонстрации, лекции и много други. Тематични щандове на магазини от цялата страна пък ще предложат на посетителите много продукти, свързани с аниме и гейминг културата – манга, комикси, фигурки, тениски и много други.



Специални гости на събитието ще бъдат косплей дуото MioMayo, който идват чак от Япония и са представители на страната на изгряващото слънце в World Cosplay Summit за 2018. MioMayo ще имат панел на сцената, част от който ще бъде и представление с японски мечове. Артистичното дуо ще отдели цял час за среща с феновете и ще бъде жури на специалния Cosplay конкурс в рамките на събитието, който е с награден фонд от 1000 лева, осигурени от Coca-Cola.



В паузите между отделните събития ще можете да се включите в някоя от работилничките на място. Очакват ви Pixel art, Кири-е, Оригами и Gunpla майстори, които ще ви предизвикат да развихрите въображението си и да направите шедьовър!



За феновете на гейминга ще има три големи зони, оборудвани с всичко нужно за един истински гейминг фестивал. Последен модел лаптопи и десктоп конфигурации, осигурени от Lenovo, на който ще се провеждат турнири и предизвикателства по League of Legends, Fortnite, Apex Legends и други, с големи парични и предметни награди. В същата зона ще се проведе и голям турнир по Brawl Stars (Showdown) с водещ Slavi "The Clashers".



Помислено е и за феновете на класическите и аркадни игри. В специалната RETRO зона на Nescafe 3in1 всеки ще може да поиграе на Super Mario, Танкове, Mortal Kombat, Street Fighter и дори StarCraft I или Quake 2.



Цялото това забавление е на изключително достъпната цена от 5 лева, а децата до 7 години ще влизат безплатно с пълнолетен придружител. Билетите са в продажба в мрежата на Eventim, в бензиностанции OMV, а ще бъдат налични и на място на касата на Пловдивския панаир.



Проектът е част от официалната програма на Пловдив - Европейска столица на културата 2019, Фокус: Японска култура.



За повече информация следете официалното събитие във Фейсбук:

https://www.facebook.com/events/367648800540421/



За контакти: info@animegamingfestival.com



