Приятелска прегръдка между Григор и Дани Валверду в Лондон

When @GrigorDimitrov met @danielvallverdu pic.twitter.com/2Mxi0VTbIp — Claire (@FadingTramlines) 16 юни 2019 г. Григор и венецуелският специалист бяха тандем в продължение на близо три години. Те започнаха съвместна работа през юли 2016 година, а през 2017-а българинът изживя най-силния си сезон, в който спечели титлите в Бризбън и София и стигна полуфиналите в Australian Open, където изигра епичен петсетов двубой с Рафаел Надал. Впоследствие Димитров за първи път в кариерата си спечели турнир от сериите "Мастърс" в Синсинати, а "черешката на тортата" бе триумфът във Финалите на АТР, както и изкачването до номер 3 в световната ранглиста.

