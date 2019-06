Кардосо прати в историята 73-годишен рекорд

Парагвайската легенда Оскар Кардосо винаги ще помни мача срещу Катар. Нападателят стана най-възрастният футболист, отбелязвал гол за “гуараните” на Копа Америка. Таранът се разписа от дузпа в 4-ата минута. Той е на 36 години, а предишният рекорд принадлежеше на Делфин Касерес отпреди цели 73 години. Тогава Касерес е вкарал гол на 35 години и 124 дни.

Кардосо, който дълги години късаше мрежите в Португалия с екипа на Бенфика, е и третият най-възрастен футболист с попадение в първенството на Южна Америка през този век след мексиканеца Рафаел Маркес (37 години и 123 дни) и перуанеца Клаудио Писаро (36 години и 256 дни).

