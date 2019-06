Тайсън Фюри или Нео от Матрицата? Шампионът недокоснат след серия от 5 удара (видео)

Само преди 2 години Тайсън Фюри не изглеждаше като човек, способен да се завърне на професионалния ринг. Британецът тежеше близо 200 килограма и едва ходеше и, въпреки че вече е в невероятна форма, продължава да е около 120 килограма и привидно трудно подвижен. Истината обаче е съвсем друга.

Линейният шампион е може би един от най-резките боксьори в тежка категория, а работата му с крака и тяло е ненадмината в момента в тежка категория, като е и безспорно един от най-техничените в историята на спорта. Поредното доказателство за това видяхме в двубоя му срещу Том Шварц.

@@@

В самото начало на срещата германецът не изглеждаше като човек, който ще загуби за рунд и половина. Напротив - той се опита да играе максимално офанзивно срещу отлично защитаващия се Фюри, който обаче доказа, че дори със свален гард е най-добре отбраняващият се боксьор.

@@@

Шварц се опита да направи серия от 5-6 удара, притискайки Фюри във въжетата. Британецът беше със свален гард, но се движеше прекрасно с крака и тяло, като блокира два и избегна 4-5 поредни удара само с движението си с горната част на тялото и главата, показвайки се на боксовия свят олицетворение на героя Нео от легендарната поредица "Матрицата". Ако не вярвате, просто гледайте:

Tyson Fury ducking punches like his brother Tommy ducking kisses from Maura in Love Island pic.twitter.com/1TvMK0u3Hv