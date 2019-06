Разочароващо начало за Парагвай

След като снощи Аржентина загуби от Колумбия, изненада поднесе и вторият мач от група "Б" на Копа Америка. Парагвай изпусна преднина от два гола срещу Катар и не можа да стартира с победа участието си в турнира. Ветеранът Оскар Кардосо и Дерлис Гонзалес осигуриха комфортен аванс на "гуараните", които винаги са се славели със здравата си защита. Катарците обаче не се предадоха и стигнаха до крайното 2:2 благодарение на попаденията на Алмоез Али и Буалем Хухи.

За Катар това беше дебют в надпреварата и в началото футболистите на селекционера Феликс Санчес бяха доста смутени. Мачът в Рио де Жанейро започна точно по начина, по който се надяваха парагвайците. Те можеха да поведат още в 1-ата минута, а в 4-ата получиха дузпа, след като Педро Мигел блокира с ръка удар на Бруно Васкес. Опитният Кардосо, който не бе играл на Копа Америка от 2007 година, се засили и с мощен шут откри резултата.

#VibraOContinente com o resultado entre e . A Albirroja e os Catarianos empataram no fim da 1ª rodada do Grupo B na @CONMEBOL #CopaAmerica. Mais estatísticas aqui: https://t.co/mYYF6r9PXt pic.twitter.com/0WlytxfSgN