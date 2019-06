Бокс Кобрата е готов да се бие с Тайсън Фюри, но първо иска битка за световната титла с Анди Руис (видео) 16 юни 2019 | 23:44 - Обновена 0



За разлика от феновете на бокса обаче, Кобрата не беше особено впечатлен от постигнатото от страна на линейния шампион в столицата на хазарта.



"Опонентът му не беше добър, нищо специално. Аз съм готов да се кача на ринга срещу него. Той ще се бие отново през септември, така че защо да не се изправя срещу Фюри", сподели след срещата Кубрат Пулев в интервю за "Behind The Gloves".

CLASSIC



Tyson Fury gets Bob Arum & Frank Warren to join song!!



Watch Full Post Press Conference click link

|https://t.co/5sDwGV1QoG

| @Tyson_Fury pic.twitter.com/gl7GUhJqxx — Behind The Gloves (@BehindTheGloves) June 16, 2019

"Аз съм претендент №1 на IBF и сега първо трябва да се пробват за колана, който сега е в Анди Руис. След това можем да направим тази битка с Тайсън Фюри. Готов съм по всяко време да се бия с него", отсече Пулев.

“NOTHING SPECIAL!”



Kubrat Pulev not impressed with Tyson Fury’s performance



Full Video Below



| https://t.co/ZJhQILGYEy

