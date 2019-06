Гензебе Дибаба с най-добро постижение в света за сезона на 1500 метра

Световната шампионка на 1 500 метра в зала Гензебе Дибаба от Етиопия постави най-добър резултат в света за сезона по време на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в Рабат, Мароко. Дибаба спря хронометрите на 3:55.47 минути, като това бе и рекорд на състезанието. Дибаба остави на 0.46 секунди зад себе си холандката Сифан Хасан. Трета завърши етиопката Гудаф Цегай с 3:57.40 минути, като това бяха най-добри лични резултати за Хасан и Цегай.

Най-добър резултат в света за сезона видяха зрителите и на 3 000 метра стипълчейз при мъжете. Негов автор стана етиопецът Гетнет Вале, който измина дистанцията за 8:06.01 минути. Втори се нареди сънародникът му Чала Бейо с пасив от 0.47 секунди, докато на трета позиция завърши кениецът Бенжамин Киген с 8:07.25 минути.

С изравнен рекорд на турнира руснакът Сергей Шубенков спечели състезанието на 110 метра с препятствие. Шубенков записа 13.12 секунди. Втори завърши британецът Андрю Поци с 13.30 секунди, а трети е бразилецът Габриел Константино с 13.41 секунди.

