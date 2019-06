Феновете в Джакарта пред революция - искат си Иван Колев

View this post on Instagram

Bukan... Bukan salah Engkong Kolev. #ivankolev datang ke #persijajakarta ketika kondisi skuad sudah ala kadarnya. Ini semua salah manajemen #persija yang tidak membeli pemain baru untuk menambal kelemahan tim di musim lalu. Manajemen tidak memperbaiki kedalaman skuad. Bukannya menambah pemain, manajemen malah melepas pemain penting seperti #jaimerson , #renansilva serta membiarkan #teco pergi ke #baliunited . Pemain yang datang hanya seperti tambal sulam karena kualitasnya tidak sebaik pemain yang pergi. Intinya skuad #macankemayoran musim ini kurang bisa bersaing dibandingkan dengan skuad yang dimiliki #maduraunited atau Bali United. Bukan salah Kolev... @ferrypaulus22 #kolev #thejakmania #jakmania #jakangel #jakarta #jayakarta #liga1match #liga1 #bambangpamungkas #markosimic #ismedsofyan #revolusipssi #mafiapssiout #satgasantimafiabola #savepssi #serigalabola

