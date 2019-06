България - Италия 0:1! Следете мача ТУК!

Националният отбор на България за мъже играе срещу Италия в третия си мач от турнира във Варна от Волейболната лига на нациите.



Зала “Конгресна” е почти пълна и близо 5000 зрители подкрепят на живо възпитаниците на Силвано Пранди.

Волейболистите на България поведоха в началото на двубоя с 3:1. Италианците обаче изравниха при 3:3, а впоследствие поведоха при 6:5 точки, след единична блокада на Давиде Канделаро. Олег Антонов атакува успешно за 10:8 за Италия. Разликата скочи до 6 точки при 15:9 за възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини. Второто техническо прекъсване дойде при 16:10 за гостите. Преднината на “адзурите” достигна 7 точки при 19:12. Поредна неуспешна атака доведе пасива на България до 9 точки при 22:13. Италия стигна до геймбол при 24:13. Николай Пенчев върна една точка за 14:24, но докосната мрежа от български състезател сложи край на първата част при 25:14 за Италия.

Unstoppable Italy ! #6 Giannelli carves the way for #16 Antonov’s deep swing en-route to a stunning 25-14 over Bulgaria !



