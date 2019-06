Рашфорд също пожела сериозно увеличение на заплатата си

Манчестър Юнайтед иска да удължи договора на Маркъс Рашфорд, съобщава "Sun”. 21-годишният англичанин обаче е поставил своите сериозни искания за заплата в размер на 350 хиляди паунда на седмица, за да постави подписа си под нов контракт за четири години.

Двете страни продължават да преговарят, но е много вероятно “червените дяволи” да отговорят на изискванията на младока, за да парират опитите на Реал Мадрид и Барселона да вземат играча, който навлиза в последните 12 месеца от сделката си. Миналия сезон Рашфорд записа 47 мача за Манчестър Юнайтед, в които отбеляза 13 гола и даде 6 асистенции.

