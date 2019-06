Моторни спортове Сордо с изненадваща победа на рали Италия след спънки за Танак 16 юни 2019 | 18:41 0



копирано

Пилотът на Hyundai Дани Сордо взе емоционална победа на рали Италия, след като лидерът От Танак с Toyota получи повреда в хидравличната система на автомобила си на последния етап от WRC кръга. Финалната състезателна отсечка започна с 26.7 сек преднина за Танак, но естонецът падна до петото място, след като автомобилът му се завъртя. Drama in the WOLF POWER STAGE: TANAK STOPPED. Ott has run wide on a hairpin and is stuck! He's moving again. Can he make it? #WRClive #WRC @wolflubes



Live Stream: https://t.co/twccZ0hRvh pic.twitter.com/q49yP53wiq — World Rally Championship (@OfficialWRC) June 16, 2019 За Сордо това е втората победа в Световния рали шампионат (WRC) и той я постигна с аванс от 13.7 сек спрямо Теему Сунинен с Ford Fiesta. Андреас Микелсен с втори Hyundai i20 зае последното място на подиума, след като спечели и четирите етапа от неделния ден, а освен това взе и пет бонус точки. DANI SORDO gana el segundo rally de su carrera



¡Enhorabuena! pic.twitter.com/knOGTGMjyt — Radio MARCA (@RadioMARCA) June 16, 2019 Сордо поведе в петък, но впечатляваща серия на Танак от шест етапни победи в събота го изстреля на първото място. Естонецът бе близо до третата си поредна победа, но на самият финал нещата се объркаха. Въпреки това Танак поведе в генералното класиране на WRC и е на четири точки пред защитаващия титлата си Себастиен Ожие и на седем точки пред Тиери Нювил с третия Hyundai. A message to @OttTanak and @MartinJarveoja - keep your heads held high! Your pace was simply sensational this weekend #WRC #MSPORTERS #SportCanBeCruel — M-Sport (@MSportLtd) June 16, 2019 Ожие финишира на подиума на всяко едно от състезанията след Мексико, но удар в скала в петък осуети шансовете му в Италия. Пилотът на Citroen си тръгна от Италия със само четири точки от последния супер специален етап. Нювил също срещна спънки и финишира едва шести, като взе и три бонус точки. На четвърто място пред Танак и Нювил остана Елфин Еванс с втората Fiesta. Съотборникът на Ожие Есапека Лапи загуби доста време в петък, когато удари голям камък на пътя и извади задната си лява гума от колелото. Той приключи състезанието на седмо място, а Крис Мийк с Toyota Yaris - на осмо.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 290 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1