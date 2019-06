Братът на Маркес с трета поредна победа в Moto2

Испанецът Алекс Маркес спечели трета поредна победа в Moto2 с мотор Kalex, след като триумфира в домашното Гран При на Каталуня, седми старт за сезона, и по този начин продължи страхотната си серия от надпреварите във Франция и Италия.

С победата Маркес излезе начело в генералното класиране със 111 точки, на 7 пред швейцареца Томас Люти (Kalex) и на 22 пред сънародника си Хорхе Наваро.

Line astern for the leaders! @ThomasLUTHI is no longer able to hold off @alexmarquez73 and @Jorge_Navarro9 finds a way through to third too! #CatalanGP pic.twitter.com/0Rg4XZhsHV