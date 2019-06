Тенис Риск отрази 5 мачбола и грабна трофея в Хертогенбош 16 юни 2019 | 16:29 0



What. A. Comeback.@Riske4rewards is the @LibemaOpen champion, beating Bertens 0-6, 7-6(3), 7-5!#LibemaOpen pic.twitter.com/NFtaEo3Qgh — WTA (@WTA) 16 юни 2019 г. Бертенс се виждаше с титлата, след като взе 10 от първите 11 гейма, но допусна обрат. Тя пропиля три мачбола при 5:4 и сервис на съперничката, а след това и още два при 6:5 гейма. В последвалия тайбрек Риск дръпна с 3:0 точки и след това комфортно спечели, за да изравни резултата.

Second career title. Same thrill. @Riske4rewards #LibemaOpen pic.twitter.com/3NfU1Vvkdo — WTA (@WTA) 16 юни 2019 г.



