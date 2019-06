Унион Берлин се подсили с голяма надежда за дебюта си в Бундеслигата

Новакът в Бундеслигата Унион Берлин започна селекцията си за новия сезон с привличането на датския нападател Маркус Ингвартсен от Генк. 23-годишният футболист е подписал 3-годишен договор с берлинчани.

"Чакам с нетърпение да играя за Унион Берлин. Искам да се утвърдя тук и да допринеса за успешния сезон в Бундеслигата", каза Ингвартсен пред официалната страница на клуба.

Congratulations Marcus Ingvartsen with your transfer from @KRCGenkofficial to @fcunion! Good luck! #SportPlus #PeopleInSport pic.twitter.com/zGeSNksZs7