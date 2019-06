Моторни спортове Лоренсо събори трима от лидерите в Каталуня и подари победата на Маркес 16 юни 2019 | 15:54 - Обновена 0



Защитаващият титлата си в MotoGP Марк Маркес спечели Гран При на Каталуня и увеличи преднината си в генералното класиране след хаоса във втората обиколка, причинен от неговия съотборник - Хорхе Лоренсо. Четирима от пилотите в челото отпаднаха след контактa между Лоренсо и Дови, който засегна и двамата пилоти на Yamaha - Валентино Роси и Маверик Винялес. На второ и трето място в крайна сметка успяха да финишират Фабио Куартараро, за когото това е първи подиум в кариерата в кралския клас, и Данило Петручи, който триумфира в предния кръг от календара на MotoGP. Сателитният пилот на Yamaha Фабио Куартараро стартира от полпозишън, след като успя да надвие лидера в генералното класиране на MotoGP Марк Маркес в квалификацията с 0.015 сек. Ако талантливият французин бе спечелил днешното състезание, щеше да бъде новият най-млад победител в историята на най-високия клас на мотоциклетизма. The tension is building!



The riders head out onto the starting grid! #CatalanGP pic.twitter.com/1OailgXEWC — MotoGP™ (@MotoGP) June 16, 2019 Зад Марк стартира съотборникът на Куартараро - Франко Морбидели, следван от Валентино Роси, който не успя да се реваншира за кошмарната Гран При на Италия преди две седмици. Основният противник на Маркес за титлата в последните години - Андреа Довициозо с Ducati тръгна пети, следван от Маверик Винялес. С чудесен старт Дови поведе колоната от мотоциклетисти след първия завой, а Винялес излезе на втора позиция. Куартараро падна до осмото място. Най-добрия си старт в състезание за 2019-а направи и Хорхе Лоренсо с мотора на Honda, като след първата обиколка се озова на четвъртата позиция. Още във втората обиколка Лоренсо атакува третото място и на десетия завой блъсна мотора на Дови, който от своя страна събори и тези на Винялес и Доктора. Лоренсо също отпадна, а инцидентът остави Маркес на първа позиция. Испанецът натрупа аванс от над две секунди още 19 обиколки преди финала. Chaos at turn 10! @lorenzo99, @AndreaDovizioso, @mvkoficial12 and @ValeYellow46 are ALL down! #CatalanGP pic.twitter.com/qdtZJ7em44 — MotoGP™ (@MotoGP) June 16, 2019 За втората позиция пък започнаха борба вторият пилот на Ducati Данило Петручи, пилотът на Suzuki Алекс Ринс и Фабио Куартараро. @Petrux9 vs @Rins42!



The pair are in the heat of battle with @FabioQ20 close behind! #CatalanGP pic.twitter.com/sXq99q1xlf — MotoGP™ (@MotoGP) June 16, 2019 Инцидент в края на първата обиколка претърпяха и Брадли Смит и Алейш Еспергаро с Aprilia, като техният ще бъде разследван от стюардите. Missed amongst the drama earlier on, the two of the factory Aprilias failed to complete the first lap!



Here's what happened to @BradleySmith38 and @AleixEspargaro! #CatalanGP pic.twitter.com/99gXAyvGYl — MotoGP™ (@MotoGP) June 16, 2019 Единадесет обиколки преди карирания флаг контакт имаше и между Петручи и Ринс на четвъртия завой, но не се стигна до падане. Всичко това даде възможност на Маркес да се отдалечи още повече на лидерската позиция, като девет обиколки преди финала преднината му бе над 5 секунди. Междувременно падане претърпя и Франко Морбидели, който спря късно и изпусна седмия завой. Сателитният пилот на Honda Кал Кръчлоу също отпадна след инцидент на четвъртия завой. Алекс Ринс в крайна сметка финишира четвърти след собствени грешки, следван от Джак Милър със сателитен Ducati и съотборника си в Suzuki Жоан Мир. Седмо място спечели Пол Еспергаро с КТМ, а топ 10 допълниха Такааки Накагами със сателитна Honda, Тито Рабат със сателитен Ducati и Йоан Зарко с втория КТМ мотор. Единадесет пилоти отпаднаха в хода на състезанието, а преднината на Маркес в генералното класиране вече е 37 точки.

