Погба: Обмислям ново предизвикателство, което да е на ново място

Една от най-големите звезди в световния футбол и халф на Манчестър Юнайтед Пол Погба, който е обгърнат от непрестанни спекулации, в крайна сметка реши, че е време да даде и своето мнение по част от въпросите, които занимават феновете.

Световният шампион с Франция е свързван активно с трансфер в Реал Мадрид и Ювентус, а сега лично разгоря слуховете още повече, след като заяви, че е готов за ново предизвикателство на ново място, като най-вероятно направи пореден намек за желанието си да се премести в Мадрид. Погба записа отличен от статистическа гледна точка сезон с 46 срещи и 16 гола на своя сметка, но често бе критикуван за изявите си.

