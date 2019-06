Ндиди за Ман Юнайтед: Поласкан съм от интереса

Халфът на Лестър Вилфред Ндиди е обект на интерес от Манчестър Юнайтед, съобщават медиите на Острова. Той е едно от многото имена, които са спрягани за трансфер при “червените дяволи”, където тече процес на изграждане на ново лице на отбора от Оле Гунар Солскяер.

До този момент обаче единственото ново попълнение на “Олд Трафорд” е Даниел Джеймс, който бе привлечен от Суонзи. Ндиди, който “лисиците” привлякоха на мястото на Нголо Канте, впечатлява с изявите си и вече привлече погледите на някои от големите отбори, даде своя коментар по темата преди Купата на Африканските нации, която започва само след няколко дни, а той ще е част от състава на един от фаворитите - Нигерия.

Wilfred Ndidi spoke to @MahmoudDiaaaa about Man United links, AFCON and playing with John Obi Mikel https://t.co/n04dPB3aQT