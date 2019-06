Дилиън Уайт към Фюри: И майка ми щеше да нокаутира клошаря Том в първия рунд

Дилиън Уайт побърза да нападне Тайсън Фюри след лесната му победа над Том Шварц.





Той използва социалните медии, за да се присмее на Циганския крал и за пореден път да обяви, че Фюри го е страх да се изправи срещу него.

„Не мога да повярвам, че стоях буден цяла нощ, за да гледам този смешен мач. Тайсън Фюри трябва да го е срам от него, че избяга от мен, за да се бие с такива симпатяги. И майка ми щеше да нокаутира клошаря Том в първия рунд“, заяде се Уайт.



Whyte: 'Gypsy Bum' Fury Should Be Ashamed, Fight Was a Joke! https://t.co/UbHVdW7rQc pic.twitter.com/PFt6bpfGjr