Ливърпул желае вратар на Саутхамптън

Ливърпул ще опита да привлече Алекс Макарти от Саутхамптън, съобщава dailystar.co.uk. Вратарят беше цел на мърсисайдците и през миналото лято, когато в клуба беше привлечен Алисон Бекер, но сега мениджърът Юрген Клоп го иска в състава си със съвсем други намерения - да замести Симон Миньоле на резервния пост.

Klopp is keen to replace Simon Mignolet, who is expected to leave this summer, with @SouthamptonFC's Alex McCarthy, 29, as back up to Alisson according to the Mirror #Liverpoolfc pic.twitter.com/028fbUABzf