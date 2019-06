Ман Юнайтед се насочва към по-евтина и млада алтернатива на Кулибали и Магуайър

Манчестър Юнайтед е насочил вниманието си към защитника на Уест Хам Иса Диоп, съобщава ексклузивно “Скай Спортс”.

“Червените дяволи” са готови да платят около 45 милиона паунда за 22-годишният френски бранител, който може да се превърне в една по-млада и евтина алтернатива на спряганите към до този момент Хари Магуайър и Калиду Колибали. Диоп бе привлечен през миналото лято при “чуковете” от Тулуза за 22 милиона паунда, но записа 38 срещи и впечатли с изявите си, което вдигна цената му поне двойно.

