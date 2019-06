Бокс Тайсън Фюри покани Шварц да тренира с него (видео + галерия) 16 юни 2019 | 10:46 0



Шоуменът Тайсън Фюри демонстрира изключителен феърплей след победата си над Том Шварц и отправи примамливо предложение към германеца. @@@ Британската звезда посети съперника си в съблекалнята след двубоя, като го изненада по хавлия. Фюри поговори с хора от щаба на Шварц, уверявайки ги, че той се е справил много добре на ринга.



За да затвърди думите си, Циганския крал предложи на германеца да му уреди мач и да започне да се подготвя с него.



„Ще се опитам да те уредя в картата още за следващия си двубой. Бих искал да дойдеш да тренираш с мен", каза Фюри. This is amazing



Tyson Fury and Ben Davison went into Tom Schwarz's dressing room after the fight..



"You came to win and that stands for a lot."



"Your son done a good job, you should be proud!"



"I'll try and get you on my next card, I'd like you to come train with me." pic.twitter.com/IzQlJNERcT — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) June 16, 2019 Boec.bg „Ще се опитам да те уредя в картата още за следващия си двубой. Бих искал да дойдеш да тренираш с мен“, каза Фюри.

