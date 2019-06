Куартараро с шанс да счупи още един рекорд на Маркес в MotoGP

Французинът Фабио Куартараро има последен шанс да счупи рекорда на Марк Маркес за най-млад победител от Гран При в MotoGP. Сателитният талант на Yamaha спечели полпозишън за днешната Гран При на Каталуня, което е вторият му такъв в кралския клас през дебютния му сезон 2019. Ако Куартараро пресече карирания флаг първи днес следобед, той ще го направи на 20 години и 57 дни. За сравнение първата победа на Маркес бе през 2013 г. на американското трасе "Остин", а испанецът бе на 20 години и 63 дни.

Jump into the heart of the action in parc fermé as Simon Crafar speaks to @FabioQ20, @marcmarquez93 and @mvkoficial12! #CatalanGP | #MotoGP70 pic.twitter.com/msm2RUatsz