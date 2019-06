Стотици хиляди се стекоха на шампионския парад в Сейнт Луис

56-годишният пощальон Райън Корт, подкрепящ отбора на Сейнт Луис Блус още от дете, заяви, че се е съмнявал, че някога ще види подобен парад. "Честно казано бях започнал да губя увереност. В клуба често е имало много силни състави, но досега сезонът винаги завършваше с разочарование. Този триумф обаче е по-голям от спечелването на Световните серии", заяви пред Асошиейтед Прес във връзка с 11-те спечелени титли, които има бейзболният отбор Сейнт Луис Кардиналс.

Thanks to all the boys on this team that payed such a price for us to celebrate like this @StLouisBlues @bluesalumni pic.twitter.com/jpSEN0RMyP