Фюри се самопровъзгласи за най-добрия в света

29 fights

0 defeats



Tyson Fury defeats Tom Schwarz via second round TKO



The Gypsy King #FurySchwarz pic.twitter.com/sVQUv9oxuF — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) June 16, 2019

"Тежката категория беше съревнование между три коня. Сега останаха само два, а аз вече победих другия", каза Фюри на пресконференцията след победата си над Шварц. Той, естествено, визира поражението на Антъни Джошуа от Анди Руис-младши, както и противоречивото си равенство срещу Дионтей Уайлдър, което той всъщност смята за победа.В същото време Фюри не пожела да включи в уравнението новия носител на три от четирите световни титли - Андри Руис-младши.

AND STILL!



Tyson Fury defeats Tom Schwarz by TKO to remain lineal heavyweight champion! pic.twitter.com/ZiY2DrRqvX — ESPN (@espn) June 16, 2019

"Той се представи страхотно и заслужава поздравления, но не го смятам за боец от такова величие. И аз, и Уайлдър ще победим с лекота Анди Руис, така че той не е на върха, където сме ние. Луис Ортис не е сериозно предизвикателство за Уайлдър, защото е на 47 години, или пък на 70 години! Той е много стар и мисля, че Уайлдър ще го нокаутира още по-бързо от предишната им битка. Естествено, може да се случи някакъв късметлийски удар и да се отвори друга възможност пред мен, но не мисля. Ако Руис пък спечели реванша с Джошуа, то той ще стане потенциален опонент за мен", обясни Фюри.



Следващият му дуел ще бъде на 21 септември или 5 октомври в Ню Йорк, а реваншът с Уайлдър ще се проведе най-вероятно през 2020 година. Промоутърът Боб Аръм го обяви за най-дългоочаквания и най-масивен сблъсък в тежка категория и предсказа рекордни приходи, ако се осъществи в Лас Вегас. Тайсън Фюри (28-0-1, 20 КО) се самопровъзгласи за най-добрият боксьор в тежка категория в света, след като спря в края на втория рунд Том Шварц (24-1, 16 КО) в дебюта си в Лас Вегас. Британецът запази прозвището си на "линеен" шампион, а липсата на шампионски пояси не му попречи да се определи за най-добрия в най-престижната дивизия на бокса."Тежката категория беше съревнование между три коня. Сега останаха само два, а аз вече победих другия", каза Фюри на пресконференцията след победата си над Шварц. Той, естествено, визира поражението на Антъни Джошуа от Анди Руис-младши, както и противоречивото си равенство срещу Дионтей Уайлдър, което той всъщност смята за победа.В същото време Фюри не пожела да включи в уравнението новия носител на три от четирите световни титли - Андри Руис-младши."Той се представи страхотно и заслужава поздравления, но не го смятам за боец от такова величие. И аз, и Уайлдър ще победим с лекота Анди Руис, така че той не е на върха, където сме ние. Луис Ортис не е сериозно предизвикателство за Уайлдър, защото е на 47 години, или пък на 70 години! Той е много стар и мисля, че Уайлдър ще го нокаутира още по-бързо от предишната им битка. Естествено, може да се случи някакъв късметлийски удар и да се отвори друга възможност пред мен, но не мисля. Ако Руис пък спечели реванша с Джошуа, то той ще стане потенциален опонент за мен", обясни Фюри.Следващият му дуел ще бъде на 21 септември или 5 октомври в Ню Йорк, а реваншът с Уайлдър ще се проведе най-вероятно през 2020 година. Промоутърът Боб Аръм го обяви за най-дългоочаквания и най-масивен сблъсък в тежка категория и предсказа рекордни приходи, ако се осъществи в Лас Вегас.

1