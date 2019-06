Бокс Очаквайте на живо: Тайсън Фюри vs. Том Шварц 16 юни 2019 | 04:15 - Обновена 0



ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО ТУК! "Линейният" шампион в тежка категория Тайсън Фюри (27-0-1, 19 KO) се изправя срещу германеца Том Шварц (24-0, 16 KO) на голямата боксова галавечер в Лас Вегас. Очаква се двамата да излязат на ринга около 6 часа българско време, но в исторически план във Вегас често основните събития се забавят допълнително, така че може битката да започне в 7.

Go time babyyyyy pic.twitter.com/CxcAiyDxSP — TYSON FURY (@Tyson_Fury) June 15, 2019

Фюри ще получи 1 милион долара от двубоя с Шварц, но има гарантирани 12.5 милиона от договора си с ESPN и промоутърите Top Rank, така че ще получи доста добри приходи, предвид нивото на опонента му и фактът, че мачът не е за титла или претендентско място. Шварц също ще бъде доволен, защото ESPN информира, че ще му бъде платен 1 млн. долара. Фюри ще получи 1 милион долара от двубоя с Шварц, но има гарантирани 12.5 милиона от договора си с ESPN и промоутърите Top Rank, така че ще получи доста добри приходи, предвид нивото на опонента му и фактът, че мачът не е за титла или претендентско място. Шварц също ще бъде доволен, защото ESPN информира, че ще му бъде платен 1 млн. долара.

The final face off between Tyson Fury and Tom Schwarz...



Something tells us these two are going to be pretty good mates after they've tried to knock each other out #FurySchwarz pic.twitter.com/HNNbrS6B6R — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) June 15, 2019

Фюри мисли най-вече за реванша си срещу Дионтей Уайлдър и вижда Шварц като подгряващ двубой за далеч по-важната си битка срещу шампиона на WBC, затова феновете не очакват сериозна интрига на ринга във Вегас. Никой обаче не може да бъде сигурен в успеха си, когато е гледал как Анди Руис-младши шокира света с победата над Антъни Джошуа. Том Шварц досега е показвал неколкократно, че използва добре удари в тялото на съперника и това може да бъде ключът му към изненадващ триумф. Фюри мисли най-вече за реванша си срещу Дионтей Уайлдър и вижда Шварц като подгряващ двубой за далеч по-важната си битка срещу шампиона на WBC, затова феновете не очакват сериозна интрига на ринга във Вегас. Никой обаче не може да бъде сигурен в успеха си, когато е гледал как Анди Руис-младши шокира света с победата над Антъни Джошуа. Том Шварц досега е показвал неколкократно, че използва добре удари в тялото на съперника и това може да бъде ключът му към изненадващ триумф.



Фюри никога не е бил сред силно удрящите в тежка категория и не е невероятно да му трябват 12 рунда, за да спечели срещу Шварц с убедително съдийско решение. На кантара той изненада неприятно феновете си с теглото си от 119.3 кг, което е по-високо от предишните му две битки с Уайлдър и Франческо Пианета. Едва ли обаче това ще му попречи да покаже великолепните си боксови умения, с които до момента в кариерата си успешно компенсира липсата на нокаутираща сила в юмруците си.

