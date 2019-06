НБА Голямата сделка е факт: Антъни Дейвис ще играе с Леброн в Лейкърс 16 юни 2019 | 03:43 - Обновена 0



Една от най-големите сделки в модерната история на НБА е вече факт - Антъни Дейвис ще заиграе със суперзвездата Леброн Джеймс в Лос Анджелис Лейкърс от следващия сезон в НБА. Множество авторитетни издания в САЩ информираха за осъществения "трейд" между "езерняците" и Ню Орлиънс Пеликанс, сред които ESNP, USA Today и спортната редакция на "Асошиейтед Прес".

Breaking: The Pelicans have agreed to a deal to trade Anthony Davis to the Lakers for Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart, and three first-round picks – including the No. 4 overall in 2019 Draft, league sources tell @wojespn. pic.twitter.com/a2L4wSQOOx — SportsCenter (@SportsCenter) June 15, 2019

Лейкърс ще разполагат с един от най-внушителните тандеми в баскетбола в лицето на Леброн и Дейвис, а в замяна "пеликаните" ще получат Лонзо Бол, Брендън Инграм, Джош Харт и три първи избора от Драфта, включително този за номер 4 в четвъртък. Това е сериозна цена за правата на Дейвис, който така или иначе щеше да бъде свободен агент през 2020 година. ESNP отбелязва, че компенсацията за Пеликънс е една от най-големите в последно време за "трейд" на една звезда.



Бостън Селтикс до последно бяха в борбата за подписа на Дейвис, но нежеланието им да включат в сделката размяна с Джейсън Тейтъм е наклонила везните в полза на "езерняците", които пък задържаха Кайл Кузма. През януари Антъни Дейвис настояваше за трансфер в Лейкърс и медиите раздухаха допълнително ситуацията, която се превърна в нещо като скандал в НБА. Тогавашният шеф на баскетболните операции в Лейкърс Меджик Джонсън не успя да осъществи размяната, въпреки че предложи всичките си млади таланти на "пеликаните", включително и Кузма.

AD becomes the next star big man for the Lakers pic.twitter.com/eyZvirqtPh — Bleacher Report (@BleacherReport) June 15, 2019

Сега Джонсън поздрави най-влиятелните фигури в Лейкърс за извършената сделка - Роб Пелинка и Джини Бъс, въпреки че официално размяната не може да стане факт преди 6 юли.

Great job by Owner Jeanie Buss bringing Anthony Davis to the Lakers! Laker Nation, the Lakers are back in a championship hunt! Congratulations to the entire organization. I know LeBron James has a big smile on his face. I’m loving this!! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson)

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) June 15, 2019 Букмейкърите в САЩ моментално покачиха шансовете на Лос Анджелис Лейкърс да спечелят титлата в НБА през следващия сезон. Според медиите в Америка следващата голяма цел на "езерняците" е Кемба Уокър, като отборът все още може да си позволи да плати 30 милиона долара заплата на евентуалната си нова звезда.

