Дортикос направи нокаута на годината срещу протеже на Мейуедър

Юниер Дортикос – Доктора нокаутьор (Куб) се класира за финала на Световните боксови суперсерии в полутежка категория. Той завоюва и титлата на Международната боксова федерация след успех над протежето на Флойд Мейуедър – Андрю Табити (САЩ). Срещата се проведе в Рига (Латвия).

EPIC KO! Even more so that it ended such a bad fight. Wow, what a finish by Dorticos. Tabiti is out... hopefully ok as he is being observed. #AliTrophy #DorticosTabiti