Най-скандалното рефериране в историята прати Бриедис на финал

Най-скандалното поведение на боксов рефер в историята прати Майрис Бриедис (Лат) във финала на Световните боксови суперсерии в полутежка категория. Мачът официално приключи в третия рунд, когато съперникът на латвиеца Кщищов Гловацки беше нокаутиран. Битката беше за титлата на Световната боксова организация и се проведе в Рига (Лат). В главно действащо лице се превърна рефера Робърт Бърд. Във втория рунд той взе серия от невероятни решения. Всичко започна от брутален умишлен лакът в главата на Гловацки. При това попадението беше след команда стоп. Полякът падна на земята и беше видимо зашеметен. Той обясни на рефера, че е бил ударен с лакът. Мръснишкият удар на Бриедис дойде след нечисто попадение зад главата от страна на Гловацки. Insanity!! The bell was ringing for a good 6 seconds and Robert Byrd continued to let them fight! #BreidisGlowacki pic.twitter.com/cKxDIeSjAP — Fuckie Chinster (@Daily_Bruise) 15 юни 2019 г. Разклатеният поляк се хвърли на размени, но отново беше съборен на пода. Той успя да се изправи и след това отново влезе в директна битка. Гонгът удари, но реферът изобщо не го чу. Полякът продължи да отнася удари в продължение на 5-6 секунди. Треньорът на Гловацки дори се качи на ринга, за да подскаже, че гонгът е ударил, но американският съдия на ринга не го видя. @SauerlandBros on #BriedisGlowacki controversial ending #AliTrophy #WBSS pic.twitter.com/GGpGCs5k2j — Bradley Cullen (@MrBradleyCullen) 15 юни 2019 г. Куражлията Гловацки не се отказа, но беше изял прекалено много пердах. Той се хвърли в третия рунд и бързо беше отказан. Бриедис дори не получи забележка. Във финала латвиецът ще се бие с Дортикос.

