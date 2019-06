Крис Фрум: Добре, че съм жив

Няколко дни след ужасяващата си катастрофа, която го извади от участие в Тур дьо Франс, Крис Фрум проговори за първи път след случилото се, споделяйки, че е "напълно фокусиран" върху възстановяването си и завръщането на шосето.

Четирикратният шампион от Тур дьо Франс получи франтури на бедрена кост, рамо, врат и ребра, след като с 54 км/ч се разби в стена по време на тренировка преди часовника в Критериум Дофине.

34-годишният колоездач ще бъде минимум 6 месеца извън колоезденето. "Първо, искам просто да изкажа огромна благодарност на всички, които ми изпратиха пожелания за възстановяване след катастрофата."

"Това очевидно е тежко време, но получават огромна сила от подкрепата в последните три дни. Тази огромна вълна на подкрепа беше нещо, което никога не съм очаквал."

"Искам да изкажа моята благодарност към екипа, особено към доктор Ричард Ъшър и неговия медицински щаб, които бяха перфектни след катастрофата. В допълнение, благодаря много за спешните услуги и на всички в болницата в Роан, които ми помогнаха и ме стабилизираха, както и хирурзите, лекарите и сестрите в университетската болница в Сент Етиен, които направиха повече от необходимото, за което винаги ще съм им благодарен. Знам какъв късмет имам да бъда тук и колко дължа на всички парамедици и медицинския екип на състезанието."

"Това е голям удар, но се фокусирам към бъдещето. Има дълъг път по възстановяването, но това възстановяване започва сега и съм напълно фокусиран да се завърна към най-добрата си форма."

