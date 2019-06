Моторни спортове Танак с шест етапни победи и стабилен аванс на рали Италия (видео) 15 юни 2019 | 22:30 0



Пилотът на Toyota в Световния рали шампионат (WRC) От Танак изгради стабилна преднина от 25.9 сек спрямо Дани Сордо с Hyundai i20 по време на съботните етапи от рали Италия. Танак започна състезателния ден с изоставане от 11.3 сек от Сордо, но спечели три етапни победи сутринта, което го изстреля на първото място с аванс от 6.4 сек. Следобед естонецът продължи серията си и така се стигна до шест етапни победи от шест етапа. Day 3 at @Rally_d_Italia speaks estonian, with @OttTanak winner of all stages and now in the head with + 25.9 seconds on @DaniSordo @TeemuSuninenRac is third at + 42.9@Rally_d_Italia @OfficialWRC #JumpingInTheDust pic.twitter.com/QbvOTN0ogD — Rally ItaliaSardegna (@Rally_d_Italia) June 15, 2019 Сордо бе безпомощен на атаката на Танак, но въпреки това представянето му може да му гарантира първия подиум за сезона и важни точки за Hyundai в класирането при конструкторите. Третото място е заето от Теему Сунинен с Ford Fiesta, който този уикенд за първи път участва на рали със своя нов навигатор. Елфин Еванс с втората Fiesta и Андреас Микелсен с Hyundai се борят за четвъртата позиция, а Крис Мийк с Toyota заплашва да се присъедини към тях със скоростта си следобед. Британецът можеше дори да застане помежду им в подредбата, но спукана гума в последния съботен етап го лиши от възможността. Мийк загуби две минути със смяната на гумата и позволи на съотборника на Микелсен - Тиери Нювил да заеме шестото място, въпреки че трудно поддържа темпото на пилотите пред него. Пилотът на Citroen Есапека Лапи остана седми, следван от Мийк. SS14 Monte Lerno 2@thierryneuville

"We were expecting a better day, not what we're looking for".@HMSGOfficial @Rally_d_Italia #JumpingInTheDust pic.twitter.com/6bmYXTsXKy — Rally ItaliaSardegna (@Rally_d_Italia) June 15, 2019 На девето място се движи Юхо Ханинен, който гостува във WRC с четвърта Toyota и тества различни настройки и компоненти за конструктора.

