Прокуратурата подгони и президента на испанския футбол

The Operation Oikos plot continues to thicken



MARCA have been afforded access to a summary of the case so far



And Luis Rubiales' name has appeared in a separate part of the investigation



https://t.co/WQuNgQ9fbN pic.twitter.com/kvwLMJg2Bt — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) June 15, 2019

Отделно има събрани доказателства, че седем футболисти от двубоя Испанската прокуратура ще разследва президента на местната футболна асоциация Луис Рубиалес за евентуално надвишаване на правомощията му. Името му е излязло в документи покрай работата по операция “Оикос”, заради която в края на май бяха арестувани 11 души по обвинение в уреждане на мачове в местното първенство, нелегални залози и пране на пари.Засега няма доказателства, че Рубиалес е бил част от схемата, заради която с белезници се оказаха някои бивши и настоящи футболисти, президенти и други ръководители. Днес съдия Анхел де Педро предостави досие от около 1000 думи, в което фигурира и името на шефа на Испанската футболна асоциация.Сред арестуваните бяха главният акционер на Уеска Хосе Антонио Мартин Петон и бившият президент на клуба Агустин Ласаоса. Въз основа на събраните доказателства става ясно за сключено споразумение, според което Петон щял да напише книга за историята на футболната федерация, а в знак на признателност централата - с благоволението на Рубиалес - щяла да отпусна средства за смяна на тревната настилка на терена на Уеска. Оказва се обаче, че президентът на Испанската футболна федерация не е имал правомощията еднолично да обещава това, тъй като според наредбата такова нещо трябва да се гласува от Изпълкома на централата. И все пак Уеска така и не получил пари за терена, защото Рубиалес се оправдал с липса на средства.В Испания обаче са притеснени, че босът на федерацията е в толкова близки взаимоотношения с въпросните функционери, които са на мушката на прокуратурата. Именно от съмнителни залози на мач на Уеска - срещу Химнастик през май 2018 г.,тръгва разследването на прокуратурата.Отделно има събрани доказателства, че седем футболисти от двубоя Валядолид Валенсия от изминалия шампионат в Ла Лига са били подкупени, за да се получи нужния резултат - гостите да водят и на полувремето, и да спечелят в края.

1