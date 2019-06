Винялес с наказание на стартовата решетка за ГП на Каталуня

Пилотът на Yamaha Маверик Винялес получи наказание от три места на стартовата решетка за утрешната Гран При на Каталуня и вместо от трета ще тръгне от шеста позиция. Причината за санкцията е, че испанецът е забавил Фабио Куартараро в последната му обиколка от квалификацията.

Преминавайки старт финалната линия на пистата "Каталуня" в края на квалификацията, Винялес вдигна мотора си и се опита да поздрави Куартараро. Пилотите обаче имаха право на още една обиколка. Французинът със сателитна Yamaha все пак спечели полпозишън, надвивайки с 0.015 сек лидера в генералното класиране на MotoGP Марк Маркес.

WATCH: @mvkoficial12 is under investigation for this incident with @FabioQ20 in Q2 #CatalanGP | #MotoGP70 https://t.co/WObmm3L5Ug