Куартараро победи Маркес с 0.015 сек за втори полпозишън в MotoGP

Французинът Фабио Куартараро победи лидерът в генералното класиране на MotoGP Марк Маркес в квалификацията за Гран При на Каталуня с 0.015 сек. Това е втори полпозишън за дебютанта в кралския клас този сезон и става на единствената писта, на която той постигна победа в клас Moto2 миналата година. @FabioQ20 DOES IT AGAIN!



The @sepangracing rider grabs his second #MotoGP pole position! #CatalanGP pic.twitter.com/ZILo1NzO0a — MotoGP™ (@MotoGP) June 15, 2019 След първите обиколки в квалификацията Куартараро и съотборникът му в сателитния тим на Yamaha Франко Морбидели заемаха първите две места, въпреки че на сутрешната тренировка на пистата "Каталуня" Морбидели претърпя тежък инцидент. Маверик Винялес от Yamaha и Маркес разделиха двамата пилоти в хода на Q2, но при последната си летяща обиколка Маркес достигна лимита си и спаси падане, което се отрази на времето му и той бе принуден да се задоволи с второто място. Last flying laps!!! @FabioQ20 has the edge but it's far from over! #CatalanGP pic.twitter.com/9XHFw81dTa — MotoGP™ (@MotoGP) June 15, 2019 Трето място спечели Винялес, следван от Морбидели и ветерана в шампионата Валентино Роси. Андреа Довициозо завърши като най-бързият пилот на Ducati на шесто място, пред съотборника си Данило Петручи, който претърпя падане на петия завой от трасето. Costly error from @Petrux9!



The Ducati man, currently third, loses the front at turn five! #CatalanGP pic.twitter.com/FAd8UD7Rjc — MotoGP™ (@MotoGP) June 15, 2019 Алекс Ринс със Suzuki бе най-бърз в третата тренировка и демонстрираше добро темпо, докато не падна с мотора си на острия десети завой само три минути преди края на квалификацията и остана едва осми. Топ 10 допълват Кал Кръчлоу със сателитна Honda и съотборника на Маркес - Хорхе Лоренсо.

