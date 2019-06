Екипът на Алонсо поведе, следете всичко най-важно от 24-те часа на Льо Ман тук

Шефът на Формула 1 Чейс Кери и Шарлин, Принцесата на Монако, дадоха началото на тазгодишните 24 часа на Льо Ман. Най-бляскавият кръг от Световните серии по издръжливост се провежда за 87-ми път. Победата си от миналата година защитава екипът на Toyota с номер 8 в състав Фернандо Алонсо, Себастиен Буеми и Казуки Накаджима. Те стартираха втори, а най-голямата им заплаха идва от екипа на Toyota с номер 7 (Камуй Кобаяши, Майк Конуей и Хосе Мария Лопес), който спечели за втори път полпозишън за 24-часовото състезание в рамките на последните три години. На трета и четвърта позиция стартираха екипите на частните отбори SMP Racing и Rebellion, които в квалификацията дадоха със секунда по-слабо време от това на Toyota.

Първият стинт за Toyota започнаха Майк Конуей в автомобила с номер 7 и Себастиен Буеми в автомобила с номер 8. Rebellion заложиха на Гус Менезис, а от руския тим - на Витали Петров.

В може би най-интересния клас GTE Pro от първо място стартираха Aston Martin с Ники Тийм в кокпита, следван от Хари Тинкнел с Ford, Антонио Гарсия с Corvette и Ник Тенди с Porsche.

След само 15 минути на пистата Гарсия успя да поеме лидерството в класа си, оставяйки Тийм втори. Четири обиколки след старта Конуей изгради солидна преднина и е на две минути пред най-бързите GTE автомобили.

В края на деветата обиколка Буеми направи първия питстоп за Toyota, докато Конуей остана на пистата за още едно завъртане и след това влезе в питлейна за зареждане на гориво. Спирането му обаче бе с десет секунди по-дълго от това на Буеми. Въпреки това в края на първия час автомобилът с номер 7 бе на 16 сек пред Буеми. В края на втория час авансът им вече бе над 40 сек, а в края на третия час - минута и три секунди.

В началото на третия час битката в GTE Pro класа все още е жива. Съотборникът на Гарсия - Ян Магнусен и Chevrolet продължават да водят, но топ 8 е разделен от едва 18 сек, а до второто място се добра екипажът на Porsche с номер 93.

По средата на третия час - на 42-рата обиколка, бе направена и първата смяна на пилотите на Toyota. В автомобила с номер 8 влезе двукратният Ф1 шампион Фернандо Алонсо, заменяйки Буеми. Обиколка по-късно Камуй Кобаяши, който спечели полпозишъна в 24-те часа на Льо Ман за екипа си, замени Конуей в автомобила с номер 7.

"Очаквах другата Toyota да е по-близо до нас, но изглежда, че нещо ги спира", коментира Конуей, след като излезе от кокпита.

За около час на пистата Алонсо успя да смъкне десет секунди от изоставането на екипа си спрямо лидерите и четири часа и половина след старта разликата помежду им е 53 секунди.

В началото на шестия час Алонсо приключи стинта си и повери автомобила в ръцете на Казуки Накаджима. Разликата между него и лидерите с Toyota номер 7 бе намалена на половин минута. Малко по-късно пък започна да вали лек дъжд в питлейна на "Льо Ман".

Най-тежкия инцидент в първата четвърт от състезанието бе между екипа на Corvette с номер 64 от GTE Pro категорията и екипа на Porsche с номер 88 от отбора на американския актьор Патрик Демпси от GTE Am. Това наложи и появата на поредните жълти флагове, които отново изравниха силите в GTE Pro класа, където първите пет автомобила се движат долепени един до друг, а лидерството пое екипа на Ferrari с номер 53.

В началото на седмия час се стигна до смяната на лидера. Накаджима, който смени Алонсо, успя да излезе начело с Toyota с номер 8 благодарение на жълтите флагове, които стопиха изоставането им. 60 минути по-късно преднината на Накаджима вече е 4.5 сек.

В GTE Pro класа Porsche излезе начело, следван от два екипажа на Ferrari.

За първи път на "24-те часа на Льо Ман" стартираха цели 61 автомобила - с един повече от 2018 г., като дори бе добавен един временен гараж в питлейна.

#LeMans - That’s Le Mans at it’s best. A huge crowd on the grandstands and on the grid. Only 30 mins until the start of the 87th @24hoursoflemans @Porsche @FIAWEC pic.twitter.com/oqjVNfOMb0 — Proton Competition (@ProtonRacing) June 15, 2019

От победителя зависи и кой екипаж ще стане шампион в супер сезона на Световните серии по издръжливост, като титлата ще спечели един от двата екипа на Toyota.

Гледайте на живо тук!